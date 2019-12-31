Вайгль перешел в «Бенфику» за 20 миллионов евро
19:15
Полузащитник «Боруссии» Юлиан Вайгль перешел в «Бенфику», сообщается на официальном сайте португальской команды.
Стоимость трансфера 24-летнего немца составила 20 млн евро. В ближайшее время хавбек пройдет медицинский осмотр в новой команде.
Вайгль выступал за «Боруссию» с 2015 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матче в чемпионате Германии, в которых он забил один гол. Также на его счету 4 встречи в Лиге чемпионов.
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