Вайгль перешел в «Бенфику» за 20 миллионов евро

Полузащитник «Боруссии» Юлиан Вайгль перешел в «Бенфику», сообщается на официальном сайте португальской команды.

Стоимость трансфера 24-летнего немца составила 20 млн евро. В ближайшее время хавбек пройдет медицинский осмотр в новой команде.

Вайгль выступал за «Боруссию» с 2015 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матче в чемпионате Германии, в которых он забил один гол. Также на его счету 4 встречи в Лиге чемпионов.