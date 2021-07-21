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Ванхесден перешел в «Дженоа»

00:59
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Защитник Зиньо Ванхесден стал игроком «Дженоа», сообщает 20 июля официальный сайт клуба. Он арендован у «Интера».

Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. 21-летний футболист в прошлом сезоне провел в 17 матчей за бельгийский «Стандард» во всех турнирах. Он выступал здесь на правах аренды.

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Евгений Петров все материалы автора

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