Ван ден Бомен не будет продлевать контракт с «Тулузой». На игрока претендуют «Лидс», «Севилья» и «Марсель»
Полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Бомен летом покинет клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 27-летний голландец решил не продлевать контракт с французской командой. Игроком интересуются «ПСВ», «Марсель», «Фейеноорд», «Лидс», «Астон Вилла», «Севилья», «Вольфсбург» и «Галатасарай».
В текущем сезоне ван ден Бомен провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 13 результативных передач.
Новости