Ван де Бек подтвердил, что ведет переговоры с "Реалом"

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перейти в "Реал". Информацию об этом подтвердил сам игрок.

- Это правда, что я веду переговоры с "Реалом", но больше я не могу ничего сказать, - цитирует футболиста Fox Sports. - Мой агент будет общаться с ними. "Реал" - великий клуб, но и "Аякс" тоже. Посмотрим, что будет дальше.

22-летний ван де Бек провел в "Аяксе" всю профессиональную карьеру. В минувшем сезоне он провел 47 матчей и забил 17 голов во всех турнирах. В матче 1-го тура чемпионата Голландии сезона-2019/20 против "Витесса" хавбек отметился результативным ударом.

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