Ван де Бек опроверг слухи о возможном переходе в «Реал»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек не намерен сейчас переходить в «Реал». 22-летнего голландца ранее слухи связывали с интересом со стороны мадридского клуба, который якобы готов за него заплатить 55 миллионов евро.

— Я повторяю то, что уже говорил ранее, — цитирует AS ван де Бека. — Пока о трансфере речи не идет. Я думаю только о Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне ван де Бек в чемпионате Голландии провел 14 матчей, забил пять мячей. В Лиге чемпионов у него два гола в семи матчах.