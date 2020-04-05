Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек отметил, что у него нет договоренности о переходе в «Реал». Ранее появлялась информация, что 22-летнего голландца мадридцы купят за 55 миллионов евро.

— Играть в тепле всегда приятно, но я еще не брал уроки испанского, — цитирует Helden ван де Бека. — Я никому еще не давал своего согласия, вопрос открыт. Я знаю, что у меня есть в «Аяксе», меня здесь любят, а я люблю клуб. Многое нужно оценить, прежде чем делать выбор. Я должен позитивно воспринимать клуб, должен вписываться в игровую систему команды и, конечно, понимать, сколько буду получать игрового времени.