Ван-Биссака продолжит карьеру в «Вест Хэме»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака перейдет в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.
В воскресенье, 11 августа футболист пройдет медицинское обследование в Лондоне для перехода в новую команду.
Сделка будет завершена после того, как «МЮ» подпишет защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи.
Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 защитник сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
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