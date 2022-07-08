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Сегодня, 06:46

«Вальядолид» подписал контракт с экс-вратарем «Вильярреала» Асенхо

Сергей Разин
корреспондент
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Серхио Асенхо.
Фото ФК «Реал Вальядолид»

Вратарь Серхио Асенхо подписал контракт с «Реал Вальядолидом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до лета 2024 года. Асенхо является воспитанником «Вальядолида» и выступал за основную команду с 2007 по 2009 год.

Асенхо выступал за «Вильярреал» с 2014 года. За это время 32-летний испанский вратарь провел 256 матчей за команду, из которых 84 провел на ноль.

Вместе с «Вильярреалом» голкипер становился победителем Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Серхио Асенхо
ФК Вальядолид
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