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Вальверде может перебраться в Англию

08:10
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде уже зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По данным источника, 22-летний уругваец может стать частью сделки по покупке Поля Погба в «Реал». Клаусула Вальверде на данный момент составляет 640 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Вальверде провел 5 матчей и забил 1 мяч.

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