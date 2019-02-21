Валерий Карпин: "Ингасон – самая большая потеря "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что главной потерей клуба стал защитник Сверрир Ингасон. Исландец зимой перешел в греческий ПАОК.
– Вас в конце прошлого года звали в "Спартак". Если возглавили бы красно-белых, Гулиев, Ингасон и Скопинцев могли там оказаться? Считаете их исполнителями уровня основы москвичей?
– Кто вам это сказал?
– Предполагаю.
– Предполагайте и дальше (смеется).
– То есть – нет?
– И ни нет, и ни да. Все зависит от нужд коллектива в конкретный момент. Зачем мне вообще сейчас думать про "Спартак"? Меня волнует "Ростов" и состояние моей команды.
– Уход какого футболиста наиболее серьезен по футбольным причинам?
– Самая большая потеря для нас, однозначно, Ингасон. И не только с чисто игровой точки зрения, а именно по лидерским качествам на поле и за его пределами. (Сергей Егоров)
Полная версия интервью Валерия Карпина - скоро на "СЭ"