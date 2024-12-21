Гладилин считает реальным интерес «Манчестер Сити» к Угальде

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе английских клубов к Манфреду Угальде.

«Конечно это реально. Тот результат, который он показал в последних 5-6 турах... Редко бывает так, так что те показатели, как нападающего наглядно демонстрируют, что он умеет забивать», — цитирует Vprognoze.ru Гладилина.

В этом сезоне Угальде в 22 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.