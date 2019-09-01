«Валенсия» включилась в борьбу за Икарди

«Валенсия» вошла в число клубов, претендующих на форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, испанский клуб хотел бы взять игрока в аренду с опцией выкупа. Однако сделка, по данным издания, выглядит маловероятной. «Интер» не устроили предыдущие предложения по аргентинцу. При этом главный тренер Антонио Конте на него не рассчитывает и не планирует выпускать на поле. Была информация, что он может остаться в команде на оставшиеся два года контракта, но без игровой практики. Сейчас он собирается через суд добиться права работать с первой командой. Ранее также сообщалось, что аргентинец может перейти в «Монако», и клубы пришли к соглашению, но на данный момент эта информация не подтвердилась

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал пять голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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