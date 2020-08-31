«Валенсия» проявляет интерес к Гендузи

«Валенсия» рассматривает возможность подписания полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Super Deporte, игрока хочет видеть в своей команде новый главный тренер команды Хави Грасия. Он остановился на кандидатуре Гендузи после неудачной попытки подписать Этьена Капуэ у «Уотфорда». Клуб ищет усиление в центр полузащиты после ухода Даниэля Парехо и Франсиса Коклена в «Вильярреал».

21-летний француз в прошлом сезоне провел 34 матча за «Арсенал». В его активе три результативные передачи.