«Валенсия» претендует на форварда «Реала». Им интересуется «Лацио»

Форвард «Реала» Борха Майораль может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, «Валенсия» готов побороться за 23-летнего испанца с «Лацио», который был готов заплатить за игрока 20 млн евро. Валенсийцы в свою очередь намерены предложить 15 млн евро плюс бонусы.

Майораль провел сезон-2019/20 в «Леванте» на правах аренды, на его счету 9 голов и 2 результативных передачи в 36 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.