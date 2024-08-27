Relevo: «Валенсия отказалась от покупки защитника «Спартака» Дуарте

Испанский сайт Relevo сообщает, что защитник «Спартака» Алексис Дуарте был в списке трансферных целей «Валенсии», но клуб отказался от его приобретения.

По информации источника, «летучие мыши» отклонили кандидатуру парагвайца, поскольку хотят найти защитника более высокого уровня. Испанский клуб планировал взять игрока красно-белых в аренду в случае ухода турка Дженка Озкаджара.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили перейдет в «Ливерпуль» за 35 миллионов евро.

24-летний Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.