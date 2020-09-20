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«Валенсия» намерена выкупить Ромеро

09:38
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может стать игроком «Валенсии», сообщает The Mirror.

По данным источника, левантийцы готовы заплатить за 33-летнего аргентинца шесть миллионов евро. Ранее в СМИ была информация, что «МЮ» хочет избавиться от Ромеро, потому что вернулся в команду Дин Хендерсон из аренды в «Шеффилд Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.

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