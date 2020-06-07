«Валенсия» интересуется Педро
22:30
Форвард «Челси» Педро может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает Sport.es.
По сведениям источника, валенсийцы хотят подписать 32-летнего испанца, однако его высокая зарплата может стать проблемой оформить трансфер. У игрока заканчивается контракт с «Челси» этим летом.
Ранее сообщалось об интересе к Педро со стороны «Ромы».
В сезоне-2019/20 Педро провел за «Челси» 18 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.
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