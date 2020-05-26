«Валенсия» и «Рома» претендуют на Пеццелу

Защитник «Фиорентины» Херман Пеццела может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает La Nazione.

По сведениям источника, 28-летним аргентинцем интересуются «Валенсия» и «Рома». Клубы готовы предложить за игрока 15 млн евро.

Ранее Пеццела заразился коронавирусом, однако сейчас он здоров.

В текущем сезоне Пеццела провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола, заработал 9 желтых карточек и одну красную.