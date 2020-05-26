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«Валенсия» и «Рома» претендуют на Пеццелу

18:18
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Защитник «Фиорентины» Херман Пеццела может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает La Nazione.

По сведениям источника, 28-летним аргентинцем интересуются «Валенсия» и «Рома». Клубы готовы предложить за игрока 15 млн евро.

Ранее Пеццела заразился коронавирусом, однако сейчас он здоров.

В текущем сезоне Пеццела провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола, заработал 9 желтых карточек и одну красную.

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