«Валенсия» хочет вернуть Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может вернуться в «Валенсию», за которую играл с 2014 по 2018 год. Как сообщает Marca, испанский клуб хочет купить 25-летнего португальца уже в январе. Сам Канселу также не против возвращения, поскольку не имеет регулярной игровой практики в «Манчестер Сити» и обеспокоен своими перспективами в сборной Португалии перед Евро-2020.

«Манчестер Сити» заплатил за Канселу 27,5 миллиона фунтов стерлингов. По данным источника, у «Валенсии» могут возникнуть проблемы с выплатой подобной суммы, поэтому она в качестве альтернативы рассматривает защитника «Ромы» Алессандро Флоренци, который обойдется более чем в два раза дешевле.