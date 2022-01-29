«Валенсия» арендует Хиля у «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Бриан Хиль может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 20-летнего испанца претендует «Валенсия», которая хочет арендовать игрока до конца сезона. В ближайшие часы лондонский клуб должен дать ответ по трансферу.

Хиль перешел в «Тоттенхэм» из «Севильи» летом 2021 года. В текущем сезоне форвард провел 19 матчей, отыграв 755 минут, и отметился результативной передачей в квалификации Лиги конференций.