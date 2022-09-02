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Сегодня, 08:10

«Валенсия» арендовала полузащитника «Ромы» Клюйверта

Мария Гусева
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«Валенсия» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта.

Арендное соглашение с 23-летним голландцем рассчитано на 1 сезон с возможностью выкупа.

В прошедшем сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды. В составе французской команды форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче.

Джастин — сын знаменитого экс-нападающего «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

Источник: https://www.valenciacf.com/es/article/7177
Джастин Клюйверт
ФК Валенсия
ФК Рома
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