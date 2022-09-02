«Валенсия» арендовала полузащитника «Ромы» Клюйверта

«Валенсия» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта.

Арендное соглашение с 23-летним голландцем рассчитано на 1 сезон с возможностью выкупа.

В прошедшем сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды. В составе французской команды форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче.

Джастин — сын знаменитого экс-нападающего «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.