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Сегодня, 07:56

В Турции сообщили об интересе «Трабзонспора» к Соболеву

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Трабзонспор» интересуется нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым, сообщил портал Avni Aker Haber в социальной сети X.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. 20 августа сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры с Соболевым.

Александр Соболев. Сюрприз от «Зенита»: Соболев все-таки едет в Санкт-Петербург?
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Трабзонспор
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