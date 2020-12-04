В Турции сообщают, что Муса подписал контракт с «Фенербахче»
12:17
Форвард Ахмед Муса близок к переходу в «Фенербахче», сообщает турецкий портал Fanatik.
По сведениям источника, 28-летний нигериец уже согласовал условия по зарплате и подписал контракт на год.
Ранее сообщалось, что Муса может вернуться в ЦСКА.
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и в 2018 году. Он трижды выигрывал чемпионат России, дважды — Суперкубок страны и один раз — Кубок России.
?После полугода аренды в ЦСКА в 2018 году он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который покинул осенью этого года.
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