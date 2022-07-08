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Сегодня, 22:40

В Турции отреагировали на новость о подписании «Галатасараем» Дзюбы

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Турецкий журналист Мехмет Озджан в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию издания Ajansspor о том, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба принял предложение «Галатасарая».

«Это неправда», — сказал Озджан «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» стал основным претендентом на Дзюбу в Турции.

В прошедшем сезоне Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит» во всех турнирах. 33-летний нападающий клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта.

Артем Дзюба
ФК Галатасарай
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