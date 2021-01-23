В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по трансферу Промеса

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе переговоров по возможному трансферу полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

— По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым, — сказал Фетисов «СЭ». — Сейчас все так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом».

Вместе с красно-белыми 29-летний голландский форвард становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й.

(Сергей Федоров)