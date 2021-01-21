В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по трансферу Александра Кокорина в «Фиорентину»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб договорился с «Фиорентиной» о трансфере нападающего Александра Кокорина.

— Клубы еще не договорились по трансферу, — сказал Фетисов «СЭ». — Как только это произойдет, все узнают. Переговоры идут, но ничего не подписано, Кокорин тренируется с нами.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболист отправится в Италию в понедельник, 25 января.

Там 29-летний форвард пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Фиорентиной». Подробности сделки с итальянским клубом можно прочитать — здесь.

(Сергей Федоров)