В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по трансферу Александра Кокорина в «Фиорентину»
16:26
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб договорился с «Фиорентиной» о трансфере нападающего Александра Кокорина.
— Клубы еще не договорились по трансферу, — сказал Фетисов «СЭ». — Как только это произойдет, все узнают. Переговоры идут, но ничего не подписано, Кокорин тренируется с нами.
Ранее «СЭ» сообщил, что футболист отправится в Италию в понедельник, 25 января.
Там 29-летний форвард пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Фиорентиной». Подробности сделки с итальянским клубом можно прочитать — здесь.
(Сергей Федоров)
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»
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