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29 января, 20:07

В «Севилье» заявили, что не ведут переговоры с ЦСКА по Саласу: «Предложат сумму, которая нас устроит — общение возобновится»

Константин Белов
Корреспондент
Кике Салас.
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Севильи» заявили «СЭ», что в данный момент не ведут переговоры о возможном трансфере защитника Кике Саласа в ЦСКА.

22 января в испанском клубе сообщили, что отказались продавать 23-летнего испанца красно-синим за 5 миллионов евро.

«Севилья» точно не продаст Саласа ЦСКА за 5 миллионов евро, этой суммы недостаточно для нашего клуба. На данный момент переговоров между клубами нет. Если ЦСКА предложит сумму, которая нас устроит, то переговоры возобновятся», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Салас — воспитанник «Севильи». В сезоне-2025/26 футболист принял участие в 12 матчах команды, забил 1 гол и не получил ни одной желтой или красной карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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