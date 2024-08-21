В «Севилье» отреагировали на слухи об интересе к Тикнизяну

Пресс-служба «Севильи» прокомментировала «СЭ» информацию об интересе к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

Ранее об интересе «Севильи» к Тикнизяну сообщил Telegram-канал Offsideman.

«У нас другая цель», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.