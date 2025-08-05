Футбол
5 августа, 12:30

В Сербии рассказали о возможной причине ухода Митровича в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича в «Зенит».

«У нас тоже появилась информация про «Зенит». Хотя раньше были и другие клубы, но в любом случае Индзаги не видит его в «Аль-Хиляле». На хорошие деньги и если приблизительно таких не будет в других клубах? Он может согласиться», — сказал Цветкович «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 30-летний Митрович может перейти в «Зенит». По информации источника, главный тренер сине-бело-голубых общался с сербским футболистом по видеосвязи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Митровича в 18 миллионов евро.

  • Даня Кошкин

    Зачем Зениту ещё и митрович? У них У так соболев, Лусиано кассета,

    06.08.2025

  • Да никто больше не нужен, даже если Вендел уйдет. Какой нафиг Митрович?!

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    -Митрович лучше чем Заболотный . -Чем? -Чем Заболотный

    05.08.2025

