В Сербии рассказали о возможной причине ухода Митровича в «Зенит»

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича в «Зенит».

«У нас тоже появилась информация про «Зенит». Хотя раньше были и другие клубы, но в любом случае Индзаги не видит его в «Аль-Хиляле». На хорошие деньги и если приблизительно таких не будет в других клубах? Он может согласиться», — сказал Цветкович «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 30-летний Митрович может перейти в «Зенит». По информации источника, главный тренер сине-бело-голубых общался с сербским футболистом по видеосвязи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Митровича в 18 миллионов евро.