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Сегодня, 19:22

В «Рубине» рассказали о выплатах за трансфер Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ» о возможном получении солидарных выплат за трансфер полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ». По данным СМИ, сумма сделки составила 70 миллионов евро.

«Действительно трансфер Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» подразумевает получение нашим клубом определенной суммы солидарных выплат за подготовку игрока. В 2022 года ФИФА создала специальный орган под названием FIFA Clearing House, который курирует эти вопросы, организует и осуществляет данные потоки солидарных выплат. Соответственно, и коммуникация клубов теперь не происходит напрямую, а через это подразделение», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Кварацхелия выступал за «Наполи» с 2022 года. Всего за итальянскую команду он сыграл 107 матчей, забил 30 голов и сделал 29 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро. С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин». В качестве солидарных выплат за 23-летнего грузина «Локомотив» может получить 0,13 миллиона евро, а «Рубин» — почти 1 миллион евро.

Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
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