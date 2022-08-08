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Сегодня, 17:27

В «Рубине» рассказали о тренировках Дзюбы с командой

Иван Шитик
Корреспондент
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Пресс-служба «Рубина» прокомментировала ситуацию с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который продолжает тренироваться и поддерживать форму в команде Леонида Слуцкого.

— Сейчас «Рубин» на выезде. Дзюбы, как и обычно, нет с нами на выезде, — заявили в пресс-службе казанского клуба «РБ Спорт».

— Когда «Рубин» не на выезде, Артем продолжает тренироваться с командой? Или он покинул расположение клуба.

— Иногда да, иногда нет.

Напомним, 33-летний Артем Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года и стал свободным агентом. На данный момент футболист ищет себе клуб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/press-sluzhba-rubina-treniruetsya-li-s-nami-dzyuba-inogda-da-inogda-net/
Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
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