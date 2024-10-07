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Рыскин: «Летом общались с «Краснодаром» по Осипенко, но не договорились о трансфере»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что защитник команды Максим Осипенко летом мог перейти в «Краснодар».

«В «Ростов» предложение не поступало. Мы общались с «Краснодаром», но не договорились о трансфере», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

Осипенко выступает за «Ростов» с января 2020 года. В сезоне-2024/25 30-летний россиянин принял участие в 13 матчах команды во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
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