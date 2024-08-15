В «Реймсе» опровергли информацию о возможном переходе полузащитника Думбии в ЦСКА

Президент «Реймса» Жан-Пьер Кайо в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Камори Думбии в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА интересуется 21-летним малийцем.

«Думбия может перейти в ЦСКА? Насколько мне известно, нет», — сказал Кайо «СЭ»

Действующее соглашение Думбии с «Реймсом» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.