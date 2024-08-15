Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:41

В «Реймсе» опровергли информацию о возможном переходе полузащитника Думбии в ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Реймса» Жан-Пьер Кайо в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Камори Думбии в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА интересуется 21-летним малийцем.

«Думбия может перейти в ЦСКА? Насколько мне известно, нет», — сказал Кайо «СЭ»

Действующее соглашение Думбии с «Реймсом» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

ФК Реймс
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Павел Деревянко: история актера и известного фаната «Динамо»
Александр Радулов: биография звезды КХЛ и двукратного чемпиона мира
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
ЦСКА может снова попытаться приобрести форварда «Маккаби» Тель-Авив Тургемана
Сутормин перешел в «Ростов» из «Зенита» на правах аренды
ЦСКА продлил контракт с Виллианом Рошей
Рианчо: «Буду рад, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»
Осинькин: «Ничего не слышал о переходе Дзюбы»
Агент Сутормина подтвердил аренду футболиста в «Ростов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» отдал защитника Натана в аренду «Бетису»
Новости
RSS RSS
Все новости