В «Реале» уверены, что у «Барселоны» не хватит денег на трансфер Холанна

В «Реале» не переживают по поводу того, что «Барселона» ведет переговоры с представителями нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Onda Cero.

По информации СМИ, в Мадриде считают, что у каталонцев нет денежных средств для осуществления договора с 20-летним норвежцем, сумма трансфера которого оценивается в 150 миллионов евро.

Руководство «Реала» уверено, что участие «Барселоны» в переговорах нацелено на увеличение стоимости трансфера.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что агент Мино Райола вместе с отцом Холанна прилетел в Испанию, чтобы провести переговоры с руководством «Барселоны».

В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.