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Сегодня, 01:24

В «Расинге» опровергли переговоры с «Зенитом» по Копетти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Расинга» Виктор Бланко опроверг информацию о переговорах с «Зенитом» по трансферу нападающего Энцо Копетти.

Ранее агент игрока сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 8 миллионов евро за переход игрока.

«Интерес «Зенита» к Копетти? Мы не получали от клуба никакого официального предложения», — сказал Бланко в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

В сезоне 2022 года Копетти сыграл 28 матчей в чемпионате Аргентины, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.

Энцо Копетти. Агент Копетти советовался с представителями Барриоса и Дриусси по поводу трансфера в «Зенит»

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