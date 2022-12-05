В «Расинге» опровергли переговоры с «Зенитом» по Копетти

Президент «Расинга» Виктор Бланко опроверг информацию о переговорах с «Зенитом» по трансферу нападающего Энцо Копетти.

Ранее агент игрока сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 8 миллионов евро за переход игрока.

«Интерес «Зенита» к Копетти? Мы не получали от клуба никакого официального предложения», — сказал Бланко в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

В сезоне 2022 года Копетти сыграл 28 матчей в чемпионате Аргентины, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.