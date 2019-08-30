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В пятницу представители «Барселоны» и «ПСЖ» проведут в Монако переговоры по Неймару

00:59
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После нескольких неудачных попыток переговоров по нападающему Неймару представители «ПСЖ» и «Барселоны» запланировали еще одну встречу в эту пятницу в Монако, сообщает Le Parisien. Трансферное окно открыто до 2 сентября.

На этой неделе появилась информация, что парижане отклонили предложение каталонцев, которые готовы были заплатить 150 миллионов евро в отсрочку, а также отпустить во Францию Ивана Ракитича и Усмана Дембеле.

Источник: «Барселона» готова заплатить «ПСЖ» 200 миллионов евро за Неймара и отдать трех игроков

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