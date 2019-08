В «ПСЖ» опровергли трансфер Неймара в «Барсу». Бразилец вышел на тренировку

«ПСЖ» опроверг информацию о возвращении нападающего Неймара в «Барселону», сообщает RMC Sport. Бразилец вышел на тренировку в общей группе парижан. Он пропустил первые три матча чемпионата Франции.

In the meantime, Neymar is training with his PSG team-mates as normal. (?@nicopaillard) pic.twitter.com/RKMaGmUi08