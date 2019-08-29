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В «ПСЖ» опровергли трансфер Неймара в «Барсу». Бразилец вышел на тренировку

17:25
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«ПСЖ» опроверг информацию о возвращении нападающего Неймара в «Барселону», сообщает RMC Sport. Бразилец вышел на тренировку в общей группе парижан. Он пропустил первые три матча чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что каталонцы и парижане близки к завершению сделки по переходу 27-летнего бразильца.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

В СМИ также появилась информация, что сине-гранатовые представят Неймара в качестве своего игрока 29 августа.

Источник: Неймар все-таки вернется из «ПСЖ» в «Барселону». Сделка близка к завершению

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