Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 14:08

В ПАОКе сообщили об отсутствии предложений по переходу Оздоева

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе ПАОКа в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос о будущем полузащитника Магомеде Оздоеве.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе клубов из Италии и Испании к 31-летнему россиянину.

«Сейчас Магомед находится в расположении ПАОКа и тренируется с командой. Интерес клубов из Испании и Италии? Мы очень довольны Оздоевым. Он очень важен для нас. Магомед является профессионалом и личностью высочайшего уровня. У него не было никаких предложений или просьб для обсуждения», — сказал «СЭ» в пресс-службе клуба.

Оздоев перешел в ПАОК летом 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Контракт полузащитника с греческим клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
0
Читайте также
Хорватия упустила победу над Италией на Евро-2024 после замены Модрича
Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в девятый раз подряд
В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Следствие попросило заочно арестовать журналистку Фариду Курбангалееву
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» хочет арендовать Лукаку у «Челси»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости