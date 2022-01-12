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Сегодня, 16:40

В «Монако» заявили, что клуб не получал предложений от «Вест Хэма» по Головину

Евгений Петров
Корреспондент

Вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию о том, что полузащитник Александр Головин попал в сферу интересов «Вест Хэма».

«Пока что не было никаких предложений от «Вест Хэма» по Головину, — цитирует Петрова Metaratings.ru. — Готовы ли мы отпустить его зимой? Все зависит от предложений английского клуба, но думаю, вряд ли отпустим его сейчас».

Ранее сообщалось, что Головиным также интересуется «Эвертон». 25-летний россиянин в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах и забил три мяча при пяти результативных передачах.

«Вест Хэм» набрал 34 в матчах и занимает пятое место в чемпионате Англии.

Александр Головин
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Монако
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