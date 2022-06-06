В «Краснодаре» рассказали о будущем Крыховяка

Менеджер «Краснодара» Арам Фундукян рассказал о будущем полузащитника клуба Гжегожа Крыховяка.

«У него действующий контракт, клуб должен выполнять свои обязательства», — цитирует Фундукяна «РБ Спорт».

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до июня 2024 года.