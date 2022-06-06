Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:43

В «Краснодаре» рассказали о будущем Крыховяка

Читать «СЭ» в
Гжегож Крыховяк.
Фото Личные соцсети Гжегожа Крыховяка

Менеджер «Краснодара» Арам Фундукян рассказал о будущем полузащитника клуба Гжегожа Крыховяка.

«У него действующий контракт, клуб должен выполнять свои обязательства», — цитирует Фундукяна «РБ Спорт».

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-poyasnil-pozitsiyu-po-budushhemu-kry-hovyaka/
Гжегож Крыховяк
РПЛ
ФК АЕК (Афины)
ФК Краснодар
4
2
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Поэт Шаганов — о «Спартаке»: «Нужен такой тренер, как Черчесов или Карпин. Они не допустят на поле анархии, удержат красно-белую банду в узде»
«Селфи Лисаковича? Из обычного празднования раздули черт-те что!» Колонка Олега Иванова
Юрист «Спартака» — о 89 миллионах в пользу Газизова: «Конечно, платить их никто не будет»
В «Зените» отреагировали на высказывания Федуна
Суд взыскал с Федуна 89 миллионов рублей в пользу бывшего гендиректора «Спартака» Газизова
Федун: «Кубок — это титул, который навсегда останется с нами. И никто уже не вспомнит про 10-е место»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лоди стал главной целью «Ньюкасла» на позицию левого защитника
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости