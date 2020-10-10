«В конце сезона увидим». Зидан — о возможном переходе Погба в «Реал»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба очень хорошим игроком, но не стал утверждать, что 27-летний француз может продолжить карьеру в мадридском клубе.
«Я сказал, что Погба хороший игрок, но я могу сказать то же самое о других футболистах, — приводит слова Зидана Daily Mirror. — Знаю его, ничего более, ни во что не ввязываюсь. Если вы спросите меня о Погба, то я скажу, что он очень хороший игрок, но он играет за «МЮ». В конце сезона увидим, какие игроки приедут сюда, а кто уйдет. Но я не говорил, что «Реал» подпишет Погба. Ничего подобного».
Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» отказался от приобретения Погба.
В текущем сезоне хавбек провел 4 матча за «МЮ» и забил один гол. Портал transfermarkt.de оценивает Погба в 80 миллионов евро.
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