Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба очень хорошим игроком, но не стал утверждать, что 27-летний француз может продолжить карьеру в мадридском клубе.

«Я сказал, что Погба хороший игрок, но я могу сказать то же самое о других футболистах, — приводит слова Зидана Daily Mirror. — Знаю его, ничего более, ни во что не ввязываюсь. Если вы спросите меня о Погба, то я скажу, что он очень хороший игрок, но он играет за «МЮ». В конце сезона увидим, какие игроки приедут сюда, а кто уйдет. Но я не говорил, что «Реал» подпишет Погба. Ничего подобного».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» отказался от приобретения Погба.

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча за «МЮ» и забил один гол. Портал transfermarkt.de оценивает Погба в 80 миллионов евро.