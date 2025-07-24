В Италии заявили, что трансфер защитника «Торино» Коко в «Спартак» маловероятен

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Сауля Коко в «Спартак».

«Торино» только что продал центрального защитника Валукевича в «Сассуоло». Трудно представить себе ситуацию, что в ближайшее время они расстанутся еще с одним центральным защитником. «Торино» нужен как минимум один защитник, чтобы продать Коко», — сказал Джулини «СЭ».

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил 2 гола.

22 июля сообщалось, что «Торино» отказался продавать 26-летнего футболиста в «Спартак» за 10 миллионов евро, но московский клуб готов предложить более высокую сумму.