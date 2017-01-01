В Италии уверены, что Витсель перейдет в китайский клуб

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель принял решение перейти в китайский клуб "Шанхай Шанган", утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, 27-летний бельгиец подпишет с китайским клубом четырехлетний контракт и будет получать 18 миллионов евро в год плюс два миллиона в виде бонусов.

При этом "Зенит" получит за продажу футболиста, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона, 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что основным претендентом на хавбека является "Ювентус", Витсель уже был в шаге от перехода в туринский клуб летом.

Добавим, что "Шанхай Шанган", который тренирует бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, является лидером китайской лиги по тратам на новичков. Его состав летом пополнил экс-форвард питеркого клуба Халк (55,8 миллиона евро), а зимой - хавбек "Челси" Оскар (70,5) и полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов (7).

​В нынешнем розыгрыше чемпионата России Витсель провел 16 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.