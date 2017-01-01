В Италии уверены, что Витсель перейдет в китайский клуб

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель принял решение перейти в китайский клуб "Шанхай Шанган", утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, 27-летний бельгиец подпишет с китайским клубом четырехлетний контракт и будет получать 18 миллионов евро в год плюс два миллиона в виде бонусов.
При этом "Зенит" получит за продажу футболиста, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона, 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что основным претендентом на хавбека является "Ювентус", Витсель уже был в шаге от перехода в туринский клуб летом.
Добавим, что "Шанхай Шанган", который тренирует бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, является лидером китайской лиги по тратам на новичков. Его состав летом пополнил экс-форвард питеркого клуба Халк (55,8 миллиона евро), а зимой - хавбек "Челси" Оскар (70,5) и полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов (7).
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Витсель провел 16 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
knyaz boltconskiy
В итоге продлит контракт с Зенитом.
20:38
tramvaj
Интересно, сколько денег потратила пресс-служба на организацию "новостей" о переходе Витселя за деньги?
20:12
Slim Taller
Он же ещё Барселоне не отказал.какой Китай?! Китаю он откажет самым последним.
19:53
Darkman79
Когда он уже куда нибудь свалит))))Уже не смешно
19:16