18:34 | ФУТБОЛ — Трансферы

В Италии уверены, что Витсель перейдет в китайский клуб

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель принял решение перейти в китайский клуб "Шанхай Шанган", утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, 27-летний бельгиец подпишет с китайским клубом четырехлетний контракт и будет получать 18 миллионов евро в год плюс два миллиона в виде бонусов.

 
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При этом "Зенит" получит за продажу футболиста, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона, 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что основным претендентом на хавбека является "Ювентус", Витсель уже был в шаге от перехода в туринский клуб летом.

Добавим, что "Шанхай Шанган", который тренирует бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, является лидером китайской лиги по тратам на новичков. Его состав летом пополнил экс-форвард питеркого клуба Халк (55,8 миллиона евро), а зимой - хавбек "Челси" Оскар (70,5) и полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов (7).

​В нынешнем розыгрыше чемпионата России Витсель провел 16 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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knyaz boltconskiy

В итоге продлит контракт с Зенитом.

20:38

tramvaj

Интересно, сколько денег потратила пресс-служба на организацию "новостей" о переходе Витселя за деньги?

20:12

Slim Taller

Он же ещё Барселоне не отказал.какой Китай?! Китаю он откажет самым последним.

19:53

Darkman79

Когда он уже куда нибудь свалит))))Уже не смешно

19:16

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