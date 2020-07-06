В Италии утверждают, что «Спартак» и «Краснодар» интересуются хавбеком «Гремиу»

Полузащитник «Гремиу» Виктор Бобсин может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает calciomercato.com. По информации СМИ, «Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к 20-летнему бразильскому футболисту.

«Севилья», «Вильярреал», «Бетис», «Удинезе», «Болонья», «Спортинг» и другие команды также рассматривают Бобсина в качестве возможного приобретения.

Контракт футболиста с «Гремиу» действует до 2021 года.

В 2017-м вместе со сборной Бразилии U17 хавбек занял третье место на чемпионате мира.