В Италии утверждают, что «Спартак» и «Краснодар» интересуются хавбеком «Гремиу»
6 июля 2020, 19:20
Полузащитник «Гремиу» Виктор Бобсин может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает calciomercato.com. По информации СМИ, «Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к 20-летнему бразильскому футболисту.
«Севилья», «Вильярреал», «Бетис», «Удинезе», «Болонья», «Спортинг» и другие команды также рассматривают Бобсина в качестве возможного приобретения.
Контракт футболиста с «Гремиу» действует до 2021 года.
В 2017-м вместе со сборной Бразилии U17 хавбек занял третье место на чемпионате мира.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/bologna-e-udinese-occhi-su-bobsin-ma-il-bayer-leverkusen-fa-sul--68271
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