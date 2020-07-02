В Италии утверждают, что Ибрагимович склоняется к уходу из «Милана»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может покинуть команду, сообщает Sky Sports. По информации СМИ, 38-летний швед склоняется к тому, что не будет продлевать контракт с итальянским клубом.

Соглашение Ибрагимовича с «Миланом» действует до конца текущего сезона. На данный момент нет информации о переговорах по поводу продления контракта.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 10 матчей за «Милан», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. Ибрагимович восстановился от травмы и появился на поле в матче 29-го тура серии А против СПАЛа (2:2).