В Италии утверждают, что Гайч попал в сферу интересов «Дженоа»

«Дженоа» интересуется форвардом ЦСКА Адольфо Гайчем, сообщает Сalciomercato.com. Также сообщается и об интересе «Униона». Информацию о немецком клубе ранее опроверг «СЭ» агент игрока Фабиан Бустос.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 21-летний форвард провел 13 матчей за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.

Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро