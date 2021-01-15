В Италии утверждают, что Гайч попал в сферу интересов «Дженоа»
15 января 2021, 23:57
«Дженоа» интересуется форвардом ЦСКА Адольфо Гайчем, сообщает Сalciomercato.com. Также сообщается и об интересе «Униона». Информацию о немецком клубе ранее опроверг «СЭ» агент игрока Фабиан Бустос.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 21-летний форвард провел 13 матчей за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.
Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро
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