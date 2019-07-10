В Италии сообщили об интересе "Спартака" к хавбеку "Сампдории"

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Сампдории" Гастону Рамиресу. По данным Sportitalia, клубы уже вступили в переговоры по трансферу 28-летнего уругвайца.

Ранее итальянские СМИ писали, что на хавбека также претендуют "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит".

В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей за "Сампдорию", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2021 года.​

Кого еще подпишут "Спартак" и "Зенит"?

Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице