Итальянские СМИ: Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона

Полузащитник Жоау Мариу будет выступать за «Локомотив» до конца текущего сезона, утверждает passioneinter.com. По информации СМИ, российский клуб договорился с «Интером» о продлении аренды 27-летнего португальского футболиста.

Ранее появилась информация, что Жоау Мариу покинет «Локомотив» 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 15 матчей за железнодорожников, забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Жоау Мариу в 14,5 миллиона евро.