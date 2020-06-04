Итальянские СМИ: Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона
16:50
Полузащитник Жоау Мариу будет выступать за «Локомотив» до конца текущего сезона, утверждает passioneinter.com. По информации СМИ, российский клуб договорился с «Интером» о продлении аренды 27-летнего португальского футболиста.
Ранее появилась информация, что Жоау Мариу покинет «Локомотив» 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.
В сезоне-2019/20 хавбек провел 15 матчей за железнодорожников, забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Жоау Мариу в 14,5 миллиона евро.
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