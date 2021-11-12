В Италии сообщили, что Кокорин покинет «Фиорентину» после перехода Майораля
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин покинет команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, «фиалки» арендуют у «Ромы» нападающего Борху Майораля. После прихода испанца Александр, как утверждает издание, покинет клуб. La Gazzetta dello Sport не уточняет, куда именно может отправиться россиянин.
30-летний нападающий в текущем сезоне выходил на поле в трех матчах «Фиорентины», отыграв в общей сложности 27 минут. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Последние матчи он пропустил из-за мышечной усталости. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.
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