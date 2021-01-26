В Италии появился четвертый претендент на Гайча
11:54
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Беневенто», сообщает Tutto Mercato.
По данным источника, речь идет об аренде до конца нынешнего сезона, но сам 21-летний аргентинец пока ждет предложений от более статусных команд.
Ранее в СМИ была информация, что Гайчем интересуется «Парма», «Дженоа» и «Болонья».
В сезоне-2020/21 Гайч провел 18 матчей за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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