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В Италии появился четвертый претендент на Гайча

11:54
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Беневенто», сообщает Tutto Mercato.

По данным источника, речь идет об аренде до конца нынешнего сезона, но сам 21-летний аргентинец пока ждет предложений от более статусных команд.

Ранее в СМИ была информация, что Гайчем интересуется «Парма», «Дженоа» и «Болонья».

В сезоне-2020/21 Гайч провел 18 матчей за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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